Эстония определяется: остаться в зимнем или летнем времени?

Решения Евросоюза по переходу стран-членов на зимнее и летнее время оставляет им значительную свободу действий. Позиция Эстонии в этом вопросе до конца не определилась.
В ноябре 2018 года наша страна поддержала прекращение перевода стрелок часов на зимнее и летнее время.
Но здесь есть одна существенная проблема: Эстония хотела бы находиться со своими ближайшими соседями — Латвией и Финляндией в одном часовом поясе, но единодушия пока между тремя странами нет.
Латвия, как и Эстония, считает разумным остаться в летнем времени, а у финнов иное мнение.
В прошлом году бывшая тогда министром транспорта и коммуникаций Финляндии Анне Бернер сказала, что в интересах здоровья населения стоило бы остаться в зимнем времени, это положительно повлияет на безопасность дорожного движения и рынок ценных бумаг.
Однако Финляндия согласна с Эстонией в том, что часовой пояс у соседей должен быть единым.
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