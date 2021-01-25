Эстония — не Венгрия. Прямых переговоров о поставках российской вакцины "Спутник V" не будет

Как уже сообщалось, на прошлой неделе Венгрия первой в ЕС дала добро на использование в стране вакцины Sputnik V.

Какие планы у Эстонии в ситуации, когда согласованные через ЕС поставки вакцины сокращены по сравнению с первоначальным графиком?

Эстония сама никаких действий предпринимать не станет, доверяя в этом вопросе Брюсселю.

"Эстония и остальные страны-члены ЕС приняли взвешенное решение сначала получить научную оценку новой вакцине и разрешение на использование со стороны Европейской комиссии", — сказал изданию Forte представитель Департамента лекарственных средств Кристи Саррап.

По ее словам, оценить качество вакцин могут только лучшие европейские эксперты, и если данные позволят дать вакцине зеленый свет, то вакцина получит разрешение на продажу в Европе.

"Нельзя исключать, что европейский лекарственный департамент начнет заниматься оценкой ходатайства по Sputnik V, и тогда всё будет делаться так, как и в случае других вакцин против коронавируса", — сказала Саррап.

Она отметила, что производитель Sputnik V уже обсуждал с лекарственным департаментом Европы научные аспекты вопроса.

По состоянию на утро 25 января вакциной Eestis Pfizer/BioNTech привиты 26 126 человек, из них 23 722 получили первую дозу, а 2404 вакцинированы двумя дозами.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!