Эстония не станет брать налог с выплачиваемых Россией единоразовых пособий ветеранам ВОВ

Ветераны и все приравненные к ним категории граждан получат к 9 мая по 75 тысяч рублей (около 1016 евро), а труженики тыла — по 50 тысяч (677 евро).

Согласно решению Налогово-таможенного департамента Эстонии, предусмотренные указом президента России единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в честь 75-й годовщины Победы облагаться подоходным налогом не будут.

"В Эстонии пособия, которые выплачивают на основании закона, освобождены от налогооблажения. При этом не имеет значение, о законе какой страны идет речь. Данное пособие также будет освобождено от подоходного налога", — пояснила главный специалист отдела налогов департамента Татьяна Клеттенберг.

В Эстонии единовременную выплату к 9 мая получат около 280 ветеранов ВОВ.

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