Эстония не стала организовывать двустороннюю встречу Рейнсалу с Лавровым

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу примет на этой неделе участие в конференции на высоком уровне в Индии, на которой будет присутствовать и его российский коллега Сергей Лавров, однако Эстония не стала запрашивать двустороннюю встречу министров, передает rus.err.ee.
"У министра иностранных дел в Нью-Дели насыщенная программа: помимо основной речи и участия в других мероприятиях, планируется шесть двусторонних встреч, и встречу с министром иностранных дел РФ мы не запрашивали", — сообщили ERR в понедельник в пресс-службе МИД Эстонии.
В пресс-службе также отметили, что встречу было бы сложно провести из-за несовпадения дневной программы двух министров.
"Как мы говорили и раньше, в качестве [непостоянного] члена Совета Безопасности [ООН] министр иностранных дел [Эстонии] готов встречаться со всеми постоянными членами [Совбеза]", — отметили в МИД Эстонии.
У Рейнсалу в индийской столице запланированы двусторонние встречи с коллегами из Индии, Ирана, Мальдивов, ЮАР и Узбекистана, а также с советником по безопасности президента Афганистана.
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