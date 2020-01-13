Эстония не стала организовывать двустороннюю встречу Рейнсалу с Лавровым

"У министра иностранных дел в Нью-Дели насыщенная программа: помимо основной речи и участия в других мероприятиях, планируется шесть двусторонних встреч, и встречу с министром иностранных дел РФ мы не запрашивали", — сообщили ERR в понедельник в пресс-службе МИД Эстонии.

В пресс-службе также отметили, что встречу было бы сложно провести из-за несовпадения дневной программы двух министров.

"Как мы говорили и раньше, в качестве [непостоянного] члена Совета Безопасности [ООН] министр иностранных дел [Эстонии] готов встречаться со всеми постоянными членами [Совбеза]", — отметили в МИД Эстонии.

У Рейнсалу в индийской столице запланированы двусторонние встречи с коллегами из Индии, Ирана, Мальдивов, ЮАР и Узбекистана, а также с советником по безопасности президента Афганистана.