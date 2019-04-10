Эстония не пустила в свои воды российский парусник "Седов". Посольство РФ назвало данное решение недружественным актом

"Посольство России расценивает запрет российскому учебному судну ”Седов” на планировавшийся 13-14 апреля с.г. заход в территориальные воды Эстонской Республики как недружественный акт эстонских властей, осуществленный тем более накануне предстоящей поездки в Москву президента Эстонии.

В памяти у многих жителей эстонской столицы остался прошлогодний заход в порт Таллинна двух российских парусников — ”Седов” и ”Мир”, что стало настоящим праздником для таллинцев, побывавших с экскурсией на борту обоих судов.

Прибытия преобразившегося после ремонта и восстановившего свой первоначальный вид парусника ”Седов” ожидали в Таллинне с нескрываемым терпением и сейчас. Легко представить огромное разочарование, которое испытают местные жители, узнав о сделанном запрете".

Уже был в Эстонии

Примечательно, что в сентябре прошлого года "Седов" заходил в порт Ванасадам в Таллинне с парусником ”Мир”. ”Седов” считается самым большим учебным парусником в мире. Построенный в Германии в 1921 году под именем ”Magdalene Vinnen II” (с 1936 года — ”Kommodore Johnsen”) парусник в 1945 году был передан СССР в качестве репарации и переименован в честь прославленного русского полярного исследователя Георгия Яковлевича Седова.