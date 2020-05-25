Эстония не поддерживает предложенный Германией и Францией план помощи странам ЕС

"Мы способны одолжить и сами эти деньги на льготных условиях. Мы сможем их использовать по своему усмотрению. И без всякого софинансирования и правил. Почему мы должны одалживать деньги Евросоюзу, который одолжит их нам обратно, но поставит ряд условий и потребует софинансирования. Это делает весь процесс дорогим и неуклюжим", — говорит министр финансов Мартин Хельме (Консервативная народная партия Эстонии).

Страны Евросоюза должны дать госгарантии под единый кредит, который в будущем будет выплачиваться из единого бюджета ЕС. Это выгодно для Южной Европы — Испании, Италии и Греции, которые не могут справиться со своими финансовыми делами еще с прошлого кризиса.

Выгодно потому, что они смогут получить кредит от ЕС под хороший процент, который бы им никто не дал, попроси они его в одиночку. О невозможности платить долги за других уже заявила так называемая "бережливая" четверка — Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция. Эстония готова к ним присоединиться.