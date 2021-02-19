Эстония не планирует запрещать въезд в страну телеведущему Владимиру Соловьеву

На основании ч. 2 ст. 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении гражданина Российской Федерации Владимира Соловьева в список нежелательных лиц Латвийской Республики. Для Латвии не приемлема глорификация нацизма в любой форме. — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 18, 2021

"В настоящее время Эстония не ведет производства для наложения запрета на въезд в страну для этого человека", — сообщила RusDelfi руководитель отдела гражданства и миграционной политики Министерства внутренних дел Рут Аннус.

Напомним, что причиной объявления Соловьева персоной нон-грата в Латвии стало то, что "для Латвии неприемлема глорификация нацизма в любой форме", а российский ведущий в своей программе проводил сравнения Гитлера и Навального - причем не в пользу последнего, сказав буквально следующее: "Гитлер, кстати, был очень смелым человеком. В отличие от этого гульфикфюрера (Навального — прим. ред.) не косил от армии. Воевал и воевал доблестно во время Первой мировой войны".

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