19.02.2021, 20:59

Эстония не планирует запрещать въезд в страну телеведущему Владимиру Соловьеву

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Роман Старапопов
EST 4
Эстония не планирует запрещать въезд в страну телеведущему Владимиру Соловьеву
Кадр из видео

Вчера министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич принял решение включить в список невъездных российского теле- и радиоведущего Владимира Соловьева. Эстонский МИД не планирует идти по стопам своих латвийских коллег.

"В настоящее время Эстония не ведет производства для наложения запрета на въезд в страну для этого человека", — сообщила RusDelfi руководитель отдела гражданства и миграционной политики Министерства внутренних дел Рут Аннус.

Напомним, что причиной объявления Соловьева персоной нон-грата в Латвии стало то, что "для Латвии неприемлема глорификация нацизма в любой форме", а российский ведущий в своей программе проводил сравнения Гитлера и Навального - причем не в пользу последнего, сказав буквально следующее: "Гитлер, кстати, был очень смелым человеком. В отличие от этого гульфикфюрера (Навального — прим. ред.) не косил от армии. Воевал и воевал доблестно во время Первой мировой войны".

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