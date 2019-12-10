Эстония нашла на Ближнем Востоке надежного и важного партнера

Министр обороны Юри Луйк встретился вчера с заместителем министра обороны Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммедом бин Ахмедом аль-Буарди, чтобы обсудить вопросы безопасности на Ближнем Востоке и ситуацию в Ормузском проливе. Луйк также встретился с представителями оборонной промышленности и выступил с основным докладом на конференции Digital Next в Абу-Даби, в ходе которого представил электронное правительство Эстонии и работу в области киберзащиты.
”Объединенные Арабские Эмираты являются для Эстонии надежным и важным партнером. Например, выставка оборонной промышленности IDEX предоставляет эстонским предпринимателям привлекательную возможность для налаживания деловых отношений как на Ближнем Востоке, так и во всем мире. Состоявшиеся за последние годы визиты на высшем уровне способствовали повышению эффективности сотрудничества”, — сказал министр обороны Луйк.
В рамках своего визита Луйк выступил с лекцией в местной Дипломатической академии, уделив особое внимание роли НАТО в разрешении конфликтов.
Вместе с министром Эстонию в Абу-Даби представляли председатель совета Союза оборонной промышленности Эстонии Таави Вескимяги, а также предприятия BHC Laboratory и Threod Systems в составе бизнес-делегации.
”У Эстонии есть очень хорошие перспективы сотрудничества на Ближнем Востоке, особенно в Объединенных Арабских Эмиратах, и, в частности, в области ИКТ и оборонной промышленности”, — добавил министр обороны.
”Эстонский павильон будет представлен в следующем году в Дубае на выставке EXPO 2020; в нем будут также затронуты темы ИКТ и оборонных инноваций”.
В ходе визита Луйк также встретился с генеральным директором департамента дигитального развития, доктором Раудой Аль-Саади, посетившей Эстонию осенью текущего года, с исполнительным директором Экономического совета Tawazun Тареком Абдулом Рахимом Аль-Хосани и представителями совета оборонных предприятий ОАЭ.
В апреле 2016 года между Эстонией и ОАЭ был подписан меморандум о взаимопонимании в области кибербезопасности. С 2015 года эстонские предприятия оборонной промышленности в сотрудничестве с EAS принимали участие в крупнейшей региональной выставке оборонной промышленности IDEX, а также в выставке безэкипажных систем UMEX. В начале 2019 года Союз оборонной промышленности Эстонии подписал меморандум о взаимопонимании с Профессиональной ассоциацией оборонных предприятий ОАЭ.
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