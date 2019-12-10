Эстония нашла на Ближнем Востоке надежного и важного партнера

”Объединенные Арабские Эмираты являются для Эстонии надежным и важным партнером. Например, выставка оборонной промышленности IDEX предоставляет эстонским предпринимателям привлекательную возможность для налаживания деловых отношений как на Ближнем Востоке, так и во всем мире. Состоявшиеся за последние годы визиты на высшем уровне способствовали повышению эффективности сотрудничества”, — сказал министр обороны Луйк.

В рамках своего визита Луйк выступил с лекцией в местной Дипломатической академии, уделив особое внимание роли НАТО в разрешении конфликтов.

Вместе с министром Эстонию в Абу-Даби представляли председатель совета Союза оборонной промышленности Эстонии Таави Вескимяги, а также предприятия BHC Laboratory и Threod Systems в составе бизнес-делегации.

”У Эстонии есть очень хорошие перспективы сотрудничества на Ближнем Востоке, особенно в Объединенных Арабских Эмиратах, и, в частности, в области ИКТ и оборонной промышленности”, — добавил министр обороны.

”Эстонский павильон будет представлен в следующем году в Дубае на выставке EXPO 2020; в нем будут также затронуты темы ИКТ и оборонных инноваций”.