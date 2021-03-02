Эстония направила запрос на ускорение поставок вакцины Pfizer

Министр здоровья и труда Танель Кийк направил еврокомиссару по вопросам здравоохранения запрос на ускоренные поставки вакцины Pfizer/BioNTech в связи с растущим уровнем распространения коронавируса в Эстонии.
В своем письме министр указал на то обстоятельство, что компания Pfizer запустила новые производственные мощности, в связи с чем Эстония могла бы получить заранее заказанные объемы вакцины быстрее, сообщает RusERR.
"Я отметил, что вакцинация началась быстрым темпом, [но] выросла и потребность в госпитализации [больных с COVID-19]. В целях смягчения кризиса вакцина очень нужна для защиты пожилой группы риска", — сказал Кийк ERR.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Малышева назвала месяц, когда закончится эпидемия COVID
Названа новая причина крушения «Титаника»
В МИД Литвы выдвинули инициативу по возврату гражданства
Как выглядит Ляйсан Утяшева без наращённых волос и косметики?