Эстония надеется на интерес России к проекту запуска электропоездов из Таллинна в Петербург

"Если этот отрезок удастся электрифицировать, то вместо дизельных поездов до Петербурга можно будет ездить на электропоездах. Учитывается влияние дизельных поездов на окружающую среду, обслуживание подвижного состава электропоездов дешевле, от них меньше шума, более оптимальные разгон и торможение, то есть благодаря этой динамике можно снизить время поездки. Такая же логика должна по идее быть и у российской стороны", — рассказал руководитель отдела электросетей государственной железнодорожной компании Eesti Raudtee Андрус Алас.

"Своим предложением мы хотели создать предпосылки для более плотного движения товарных и пассажирских составов. Какие объемы могут быть в будущем, пока не могу сказать", — добавил Андрус Аллас.

Министерство экономики и коммуникаций в рамках эстонско-российской программы приграничного сотрудничества на период с 2021 по 2027 год предлагает профинансировать 35-километровый участок железной дороги от Кингисеппа до границы с Эстонией. Ориентировочная стоимость проекта составляет 15 млн евро.

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