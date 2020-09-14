Эстония надеется, что ЕС сможет договориться об общих требованиях по карантину для приезжающих

Уже на этой неделе в правительстве обсудят вопрос внедрения общеевропейского показателя уровня заражения COVID-19, с которого должно применяться требование 14-дневной изоляции. Департамент здоровья Европейского союза предложил придерживаться общего коэффициента в 50 заражённых на 100 000 человек в течение двух недель, передает RusERR.
На данный момент уровень заражения коронавирусом, начиная с которого в отношении прибывающих из Финляндии, Латвии и Литвы должно применяться требование 14-дневной изоляции в Эстонии, составляет 25 человек на 100 000 жителей. По отношению к другим странам, по-прежнему, применяется коэффициент 16 зараженных на 100 000 человек, передает "Актуальная камера".
"Это было скорее единичное решение, которое проистекало из того, что мы стремились достичь общего решения с Финляндией, Латвией и Литвой, чтобы этот коэффициент составлял 25 человек на 100 000 населения. То есть, это было скорее нашим симметричным ответом на решение вопроса. Конечно, мы заинтересованы в единой договорённости между всеми европейскими странами по этому вопросу", — сказал министр юстиции Урмас Рейнсалу.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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