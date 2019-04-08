Эстония начинает подготовку к строительству хранилища радиоактивных отходов

Соответствующий приказ подписал в понедельник, 8 апреля, министр окружающей среды Сийм Кийслер.

Работы стоимостью 7,5 млн евро будут профинансированы из Фонда сплочения Европейского союза.

По словам Кийслера, предусмотренные в приказе исследования и подготовительные мероприятия крайне необходимы, чтобы к 2040 году в стране появилось современное и безопасное хранилище радиоактивных отходов.

"В хранении нуждаются главным образом отходы из временного хранилища в Палдиски, а также радиоактивные отходы, которые возникнут в будущем при демонтаже секций реакторов", — сказал министр.