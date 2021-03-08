Эстония на этой неделе получит 52 400 доз вакцин от коронавируса

До 14 марта в Эстонию поступит четыре партии вакцин от COVID-19 в общем количестве 52 440 доз, пишет rus.err.ee.
В понедельник состоится обычная поставка вакцины Pfizer/BioNTech в количестве 14 040 доз.
Препарат Moderna в количестве 7200 доз будет доставлен в воскресенье.
AstraZeneca поставит в Эстонию две партии вакцины: 21 600 доз во вторник и 9600 доз — в пятницу.
В пресс-службе министерства подтвердили, что вакцины распределяются с центрального склада Департамента здоровья согласно полученным заказам фактически сразу, т.е. в следующие дни после их поставки. Дольше хранятся только вакцины, предназначенные для введения второй дозы препарата, которые также полностью забронированы учреждениями здравоохранения.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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