Эстония на этой неделе получит 52 400 доз вакцин от коронавируса

В понедельник состоится обычная поставка вакцины Pfizer/BioNTech в количестве 14 040 доз.

Препарат Moderna в количестве 7200 доз будет доставлен в воскресенье.

AstraZeneca поставит в Эстонию две партии вакцины: 21 600 доз во вторник и 9600 доз — в пятницу.

В пресс-службе министерства подтвердили, что вакцины распределяются с центрального склада Департамента здоровья согласно полученным заказам фактически сразу, т.е. в следующие дни после их поставки. Дольше хранятся только вакцины, предназначенные для введения второй дозы препарата, которые также полностью забронированы учреждениями здравоохранения.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!