19.07.2020, 08:39
Эстония может присоединиться к судебному иску против новых транспортных правил ЕС
Единственный луч надежды для восточноевропейских перевозчиков, несогласных с новыми транспортными правилами ЕС - Европейский Суд, с иском в который хочет обратиться Литва, пишет dv.ee.
По словам генерального директора Эстонской ассоциации международных автомобильных перевозчиков Эйнара Валлбаума, Эстония также планирует присоединиться к иску.
К новым правилам относятся:
- Регулярный "возврат" водителей и машин в Эстонию
- Установка "умных" тахографов
- Четырехдневные перерывы для каботажных перевозок
- Запрет на отдых в кабине грузовика в перерыве между поездками
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