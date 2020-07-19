19.07.2020, 08:39

Эстония может присоединиться к судебному иску против новых транспортных правил ЕС

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Suured veoautod
Suured veoautodFoto: Andres Putting

Единственный луч надежды для восточноевропейских перевозчиков, несогласных с новыми транспортными правилами ЕС - Европейский Суд, с иском в который хочет обратиться Литва, пишет dv.ee.

По словам генерального директора Эстонской ассоциации международных автомобильных перевозчиков Эйнара Валлбаума, Эстония также планирует присоединиться к иску.

К новым правилам относятся:

  • Регулярный "возврат" водителей и машин в Эстонию
  • Установка "умных" тахографов
  • Четырехдневные перерывы для каботажных перевозок
  • Запрет на отдых в кабине грузовика в перерыве между поездками

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