"Эстония — маленькое и дружное государство". Жителям Таллинна вручили свидетельства о гражданстве ЭР

"Эстония — это маленькое и дружное государство, в котором важен каждый человек, каждый гражданин. Сейчас, в преддверии рождественских праздников, я рад приветствовать вас и ваши семьи в историческом Зале граждан Ратуши и поздравить вас с получением гражданства Эстонии", — сказал руководитель Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны Кристиан Яани.

Мэр Таллинна Михаил Кылварт сказал в своей приветственной речи, что как и в средние века у граждан Таллинна были свои привилегии и обязанности, есть они сейчас и у граждан Эстонии. "Государство защищает своих граждан и граждане готовы защитить свое государство. Эстонское государство образуют граждане и у вас, как у граждан Эстонии, есть возможность внести свою лепту в развитие Эстонии и помочь сформировать будущее страны. Вы и есть часть Эстонской Республики", — сказал Михаил Кылварт.

В этом году по сравнению с прошлым годом Департамент полиции и погранохраны получил больше ходатайств о гражданстве Эстонии. В 2019 году было подано 853 ходатайства, из них 587 в Таллинне и Харьюмаа. За весь 2018 год было подано 746 ходатайств о получении гражданства Эстонии, из них 466 было подано жителями Таллинна и Харьюмаа. Большая часть ходатайствующих о гражданстве Эстонии не имеют гражданства определенного государства.