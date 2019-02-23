Эстония лидирует в ЕС по количеству внебрачных детей



В ЕС в среднем 85% молодых людей в возрасте 16-24 лет живут вместе с родителями. В странах Балтии этот показатель ниже: в Латвии — 83%, в Литве — 81%, в Эстонии — 78%. Средний возраст, когда молодые люди начинают самостоятельную жизнь, в Латвии составляет 27 лет, в Литве — 26 лет, в Эстонии — 23 года. Во всех трех странах Балтии этот возраст немного снизился.

Как считают авторы исследования, эти и другие данные свидетельствуют о том, что роль семьи в обществе существенно меняется. Субъективная самооценка удовлетворенности своей семейной жизнью в странах Балтии, особенно в Литве, явно выше, чем в ЕС в среднем. В Эстонии возможностью проводить время с семьей удовлетворены 79%, в Литве –78%, в Латвии — 75% молодых людей.