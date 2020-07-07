Эстония купит на осень 400 доз ремдесивира для лечения коронавируса

"Во время второй волны ремдесивир может потребоваться 400 пациентам. Таков вероятный сценарий. Это чуть больше, чем было весной", – сообщил ERR главный специалист отдела экстренной медицины Департамента здоровья Андрас Баняс. Сейчас такой препарат используют для лечения примерно 20 человек.

По словам Баняса, Европейская комиссия организует заказ ремдесивира в рамках общей закупки: "Если тендер будет успешным, то мы получим свое количество таким путем. Кроме того, препарат закупят больницы. Насчет цены ничего сказать не могу, тендер еще не прошел. Так как Европейская комиссия собирается закупить большое количество, то можно надеяться на весьма хорошую стоимость".

До недавних пор Эстония получала препарат от производителей бесплатно.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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