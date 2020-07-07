Эстония купит на осень 400 доз ремдесивира для лечения коронавируса

В Департаменте здоровья считают, что осенью, когда страну накроет вторая волна коронавируса, Эстонии может потребоваться около 400 доз противовирусного препарата "ремдесивир" — именно такое количество было заказано для Эстонии в рамках общей закупки ЕС, передает RusERR.
"Во время второй волны ремдесивир может потребоваться 400 пациентам. Таков вероятный сценарий. Это чуть больше, чем было весной", – сообщил ERR главный специалист отдела экстренной медицины Департамента здоровья Андрас Баняс. Сейчас такой препарат используют для лечения примерно 20 человек.
По словам Баняса, Европейская комиссия организует заказ ремдесивира в рамках общей закупки: "Если тендер будет успешным, то мы получим свое количество таким путем. Кроме того, препарат закупят больницы. Насчет цены ничего сказать не могу, тендер еще не прошел. Так как Европейская комиссия собирается закупить большое количество, то можно надеяться на весьма хорошую стоимость".
До недавних пор Эстония получала препарат от производителей бесплатно.
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