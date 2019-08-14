Эстония как плацдарм для военных действий с Россией. Какая судьба нам уготована?

Президент Франции Эммануэль Макрон, у которого не получилось справиться с ”желтыми жилетами”, для России — не пример”.

Каллас пишет, что сейчас США относятся к России почти что как ко врагу. Начинать гонку вооружений со стороны России было неправильно. ”Одно дело — модернизировать свое вооружение, усиливая обороноспособность. Это естественный процесс. И совсем другое дело — запускать в воду новые атомные подводные лодки. Их стоимость астрономическая, и это очень мощные и опасные военные машины, которые, конечно же, предназначены для нападения на США. Американское военное производство, без сомнения, принимает вызов. Военной экономике России в этой борьбе трудно идти вровень. Разница в военных расходах десятикратна”, — пишет реформист.

”Российских политиков спрашивали, что они намерены предпринять, если США захотят разместить в странах Балтии, в том числе Эстонии, новые ракеты средней дальности. ”Сделаем все, чтобы этого не случилось”, — сказал в феврале заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков”. Каллас предлагает вспомнить историю и пишет, что оккупация Эстонии в 1940 году имела и военно-стратегический аспект. Сталин видел в Эстонии две угрозы. Во-первых, прямая опасность для Ленинграда, если в Эстонию по какой-то причине придут немецкие или английские войска. Во-вторых, то, что касалось Балтийского флота. Разведке было хорошо известно, что Эстония и Финляндия способны перекрыть Финский залив. ”Вооружение Аэгна и финского Мянтулуото позволило бы потопить и самые крупные корабли Балтийского флота. Было известно, что эти батареи соединены между собой при помощи кабеля и управляются одновременно как с финской, так и эстонской стороны”. Каллас отмечает, что сейчас Финский залив для России со стратегической точки зрения еще важнее, чем в 1930-е для СССР.

”Нынешнее усиление военной мощи Эстонии при помощи союзников увеличивает способность Эстонии к самообороне, а не нападению на Россию”, — подчеркивает политик.

Он пишет, что вероятность возникновения серьезного конфликта между США и Россией ничтожно мала, хотя и не совсем ничтожна. ”Русские боятся и нервничают. В такой ситуации может случиться всякое”. При этом, отмечает Каллас, если раньше Эстония могла быть полностью уверенной в американцах, то теперь нет. ”Россия, несомненно, смогла их убедить в том, что в Эстонии у власти находятся расисты, борцы за превосходство белой расы, нацисты. Это делает отношение Конгресса США к Эстонии прохладным. Наши возможности переубедить их, мягко говоря, ограничены”