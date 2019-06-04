Эстония имеет возможность запросить помощь Евросоюза для сокращаемых рабочих Ида-Вирумаа

«Министерство рассмотрит возможность подачи ходатайства в Европейский Фонд Адаптации к Глобализации (EGF), когда обстоятельства прояснятся. У Кассы по безработицы сегодня есть средства, чтобы начать оказывать сокращаемым необходимые услуги. Если выяснится необходимость в дополнительных услугах, мы подадим ходатайство в EGF», - сказала руководитель отдела трудовой занятости Министерства социальной защиты Брит Раммул ERR.

По словам Раммул, министерство в тесном сотрудничестве с Кассой по безработице занимается более точным выяснением потребностей региона в связи с сокращениями.

Если Эстония решит обратиться за помощью в указанный европейский фонд, то, как правило, число сокращенных должно быть не менее 500 человек на одном предприятии или в одном секторе. «У Эстонии есть возможность использовать действующее для малых стран исключении и ходатайствовать о помощи в определенных случаях и при меньшем числе сокращаемых», - отметил Раммул.