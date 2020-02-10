10.02.2020, 19:13

Эстония и Япония хотят более тесно сотрудничать в сфере ИТ и зеленой энергии

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Эстония и Япония хотят более тесно сотрудничать в сфере ИТ и зеленой энергии
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Премьер-министр Юри Ратас подчеркнул на встрече со своим японским коллегой Синдзо Абэ, что Япония является важным партнером Эстонии, с которым мы хотим наладить еще более тесное экономическое сотрудничество, особенно в области цифровых проектов и между предприятиями, занятыми в сфере зеленой энергии.

Ратас выразил удовлетворение тем, что отношения Эстонии и Японии в последние годы, особенно после визита премьер-министра Абэ в Эстонию в январе 2018 года, становятся все более тесными. ”Надеюсь, что и этот визит выведет нашу дружбу на новый уровень и даст новый импульс сотрудничеству между предприятиями, экспорту и взаимным инвестициям”, — сказал премьер-министр.

Япония испытывает все больший интерес к эстонским проектам, связанным с электронным государственным управлением и цифровой сферой, особенно к тому, что касается решений на основе ИД-карты и Х-road. Правительство страны намерено к 2035 году перевести 90% публичных услуг в цифровую сферу. ”У Японии имеются высокие технологии и инфраструктура развитого информационного общества, а также желание упростить повседневную жизнь населения при помощи цифровых решений. Сопровождающие меня во время визита предприятия, многие из которых помогали разработке эстонского электронного государственного управления, а также многих электронных услуг, могут поделиться опытом и предложить возможности для сотрудничества как японским компаниям, так и государству, и местным самоуправлениям”, — сказал Ратас.

Эстонские фирмы Cleveron и Cybernetica в присутствии премьер-министров обменялись меморандумами о сотрудничестве с японскими партнерами Itochu Trading House и Sumitomo Mitsui Trust Bank (SMTB). Также организации, обеспечивающие защиту прав потребителей, двух стран подписали соглашение о сотрудничестве, которое поможет улучшить обмен информацией и обеспечить права потребителей.

Ратас и Абэ говорили также о всемирной выставке EXPO, которая пройдет в 2025 году в Осаке, и об Олимпийских играх, которые пройдут в Токио этим летом. ”Я уверен, что эти мероприятия приведут в Японию много эстонских туристов. И я очень рад, что все больше японцев находят дорогу в Эстонию, чтобы познакомиться с нашей прекрасной природой и культурным наследием”, — сказал Ратас.

Премьер-министры отметили важность соглашения о туризме с возможностью работы между Эстонией и Японией, которое позволяет молодежи обеих стран путешествовать в туристических целях и при этом задерживаться в другой стране на более продолжительное время, чтобы помимо отдыха еще и трудиться.

Участвовавшая во встрече министра науки и образования Майлис Репс отметила желание развивать двустороннее сотрудничество в сфере науки. ”Международное научное сотрудничество поможет обеим странам расширить свои возможности и стать более компетентными. Мы должны более активно поддерживать сотрудничество наших ученых”, — сказала Репс. ”Японская высокоразвитая наука в сочетании с находчивостью наших ученых создает отличные предпосылки для внедрения новаторских решений”, — сказала министр. На встрече также отметили взаимные успехи в тесте PISA.

Также премьер-министры Ратас и Абэ говорили об отношениях Японии и Европейского союза, региональных вопросах, в том числе об отношениях с Россией, Китаем и Северной Кореей. Кроме того, речь шла о сотрудничестве с Японией Балтийских стран.

Помимо прочего премьер-министры Эстонии и Японии говорили о сотрудничестве в ООН. Эстония является избранным членом Совета безопасности ООН и поддерживает реформу, которая позволила бы Японии стать его постоянным членом.

Премьер-министр Ратас вместе с эстонскими предпринимателями, министром образования и науки Майлис Репс и членом Рийгикогу и председателем группы эстоно-японской дружбы Кайдо Хёвельсоном находится с визитом в Японии.

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