Эстония и Япония хотят более тесно сотрудничать в сфере ИТ и зеленой энергии

Эстонские фирмы Cleveron и Cybernetica в присутствии премьер-министров обменялись меморандумами о сотрудничестве с японскими партнерами Itochu Trading House и Sumitomo Mitsui Trust Bank (SMTB). Также организации, обеспечивающие защиту прав потребителей, двух стран подписали соглашение о сотрудничестве, которое поможет улучшить обмен информацией и обеспечить права потребителей.

Ратас и Абэ говорили также о всемирной выставке EXPO, которая пройдет в 2025 году в Осаке, и об Олимпийских играх, которые пройдут в Токио этим летом. ”Я уверен, что эти мероприятия приведут в Японию много эстонских туристов. И я очень рад, что все больше японцев находят дорогу в Эстонию, чтобы познакомиться с нашей прекрасной природой и культурным наследием”, — сказал Ратас.

Премьер-министры отметили важность соглашения о туризме с возможностью работы между Эстонией и Японией, которое позволяет молодежи обеих стран путешествовать в туристических целях и при этом задерживаться в другой стране на более продолжительное время, чтобы помимо отдыха еще и трудиться.

Участвовавшая во встрече министра науки и образования Майлис Репс отметила желание развивать двустороннее сотрудничество в сфере науки. ”Международное научное сотрудничество поможет обеим странам расширить свои возможности и стать более компетентными. Мы должны более активно поддерживать сотрудничество наших ученых”, — сказала Репс. ”Японская высокоразвитая наука в сочетании с находчивостью наших ученых создает отличные предпосылки для внедрения новаторских решений”, — сказала министр. На встрече также отметили взаимные успехи в тесте PISA.

Также премьер-министры Ратас и Абэ говорили об отношениях Японии и Европейского союза, региональных вопросах, в том числе об отношениях с Россией, Китаем и Северной Кореей. Кроме того, речь шла о сотрудничестве с Японией Балтийских стран.