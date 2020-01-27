Эстония и вся Европа готовятся к приходу коронавируса

Новый коронавирус уже добрался до Франции, и к его приходу готовится вся Европа, в том числе Эстония, пишет Eesti Päevaleht.
"Необходимые материалы для проведения лабораторных анализов уже заказаны. Скорее всего, наша лаборатория будет готова самостоятельно выявлять вирус максимум через несколько недель”, — сказал руководитель отдела экстренной медицины Департамента здоровья Мартин Кадай.
Пока же в случае необходимости анализы можно отослать в Швецию. Вчера ведущий эпидемиолог Департамента здоровья Швеции Андрес Тегнелл сказал национальному вещанию, что до сих пор ни один из проведенных в Швеции анализов на коронавирус не был положительным.
Сейчас невозможно предсказать, доберется ли вирус до Эстонии. Кадай отметил, что в свете последних событий местные ученые сравнили новый вирус 2019-nCOV и вирус SARS, вспышки которого была зафиксирована в 2002 году. Тогда SARS до Эстонии не дошел.
По словам Кадая, смертность от нового вируса составляет 3-4%. Для сравнения: смертность во время эпидемий гриппа — 0,1–2,5%. В легких случаях коронавирус проходит как обычное заболевание с температурой, кашлем, головной болью и прочим, но в тяжелых — приводит к пневмонии, у которой в свою очередь может возникнуть ряд серьезных осложнений вплоть до септического шока и дыхательной недостаточности.
Лечение вируса направлено прежде всего на облегчение симптомов. ”К настоящему моменту не поступало рекомендаций относительно использования специфических противовирусных препаратов для лечения вирусного заболевания 2019-nCOV, поскольку данные относительно действия противовирусных препаратов ограничены”, — сказал Кадай.
Как сообщается на сайте ведомства, сейчас риск заражения коронавирусом в Эстонии очень низок. При этом международное распространение вируса довольно вероятно. Вероятность распространения в странах ЕС оценивается как средняя.
Департамент рекомендует жителям Эстонии по возможности воздерживаться от поездок в КНР. Во время поездок, в том числе по Европе, необходимо следовать рекомендациям департамента: выполнять требования по гигиене (например, мытье рук) и избегать контактов с людьми, имеющими симптомы заболеваний верхних дыхательных путей (при необходимости использовать маску).
Важно помнить, что в нынешнее время года в целом увеличилось количество инфекций верхних дыхательных путей. Если вы в последние два месяца не посещали регион Ухань в Китае, то вероятность, что вы заразились коронавирусом, крайне мала.
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