Эстония и Турция ведут скрытый бой за бежавшего сюда турецкого ученого

Противники президента Турции Реджепа Эрдогана обвиняют специалиста по вопросам кибербезопасности из Таллиннского технического университета в содействии заключению в тюрьму представителей оппозиции. Правительство Турции в свою очередь обвиняет его в коррупции и ходатайствует о выдаче, пишет Eesti Ekspress.
В ноябре прошлого года власти Турции ходатайствовали о выдаче им резидирующего в Эстонии и работающего в ТТУ ученого турецкого происхождения. Ходатайство рассматривает Государственная прокуратура, но комментировать дело они не могут: ”В отношении международного сотрудничества действует требование о соблюдении конфиденциальности”.
Ученый, о котором идет речь, прибыл в Эстонию несколько лет назад в рамках сотрудничества в области киберобороны между странами НАТО. Когда пришло время возвращаться на родину, он отказался и решил остаться здесь.
История началась в 2010 году, когда в Турции арестовали несколько сотен военных по обвинению в подготовке переворота. Противники Эрдогана обвиняют ученого в том, что тот будучи главой государственного института киберобороны в ходе т. н. операции ”Кувалда” помог верифицировать поддельные дигитальные документы, на основании которых сотни человек отправились за решетку. Через несколько лет политическая ситуация в Турции изменилась. Эрдоган велел пересмотреть дело и обратил своей взгляд в сторону тех, кто изначально выступал в роли обвинителей.
Сам ученый в беседе с изданием говорит, что политическая ситуация в Турции сложная. Он не отрицает своей причастности к операции, однако отмечает, что сделал свою работу корректно. ”Я категорически опровергаю все обвинения в нарушениях”, — говорит он.
Как бы то ни было, сейчас Эстонии предстоит каким-то образом снять напряжение, возникшее между ней и Турцией в связи с данной ситуацией.
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