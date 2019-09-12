Эстония и Турция ведут скрытый бой за бежавшего сюда турецкого ученого

В ноябре прошлого года власти Турции ходатайствовали о выдаче им резидирующего в Эстонии и работающего в ТТУ ученого турецкого происхождения. Ходатайство рассматривает Государственная прокуратура, но комментировать дело они не могут: ”В отношении международного сотрудничества действует требование о соблюдении конфиденциальности”.

Ученый, о котором идет речь, прибыл в Эстонию несколько лет назад в рамках сотрудничества в области киберобороны между странами НАТО. Когда пришло время возвращаться на родину, он отказался и решил остаться здесь.

История началась в 2010 году, когда в Турции арестовали несколько сотен военных по обвинению в подготовке переворота. Противники Эрдогана обвиняют ученого в том, что тот будучи главой государственного института киберобороны в ходе т. н. операции ”Кувалда” помог верифицировать поддельные дигитальные документы, на основании которых сотни человек отправились за решетку. Через несколько лет политическая ситуация в Турции изменилась. Эрдоган велел пересмотреть дело и обратил своей взгляд в сторону тех, кто изначально выступал в роли обвинителей.