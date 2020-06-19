Эстония и Швейцария подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны

По словам министра обороны Юри Луйка, соглашение дает возможность вести широкое сотрудничество в гораздо большей степени, чем раньше. ”Сегодняшнее сотрудничество направлено на обмен опытом в области мобилизации, имеется потенциал развития в области развития контактов с оборонной промышленностью и в киберкооперации. Соглашение создаст практическую основу для организации оборонных проектов”, — сказал он. Кроме того, это окажет положительное влияние на безопасность и международные отношения Эстонии.

Луйк сказал, что соглашение позволит, например, организовывать подготовку вооруженных сил и гражданских лиц, обучение и стажировку в учебных заведениях, киберучения, консультации по логистике, военной медицине, оборонному праву и охране окружающей среды, сотрудничество между военными музеями и обмен экспонатами, а также спасательную подготовку.

”Эстония и Швейцария сотрудничают в области обороны с момента восстановления независимости Эстонской Республики, когда Швейцария в значительной мере поддержала создание национальной обороны Эстонии”, — добавил Луйк. Швейцария поддержала Эстонию оборонной техникой и приняла участие в создании военной службы, резервных сил и системы мобилизации. Кроме того, Швейцария внесла значительный вклад в создание Балтийского колледжа обороны.

Ранее Эстония и Швейцария заключили соглашение об обмене секретной информацией между правительством Эстонской Республики и Федеральным советом Швейцарии, которое вступило в силу 1 февраля 2018 года.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.