Эстония и Финляндия постепенно объединяют национальные базы данных

”Финляндия — наш сосед, и наши граждане и предприятия ежедневно очень тесно контактируют”, — сказал Ратас. Один из путей еще больше упростить эти контакты — это, по его словам, улучшенный обмен данными.

”С прошлой недели соединены между собой эстонский и финский коммерческие регистры, в дальнейшем мы должны работать в направлении совместного использования регистра народонаселения или, например, данных из области здравоохранения, в соответствии с договоренностью между двумя странами, — сказал премьер-министр. — Очень важно также, чтобы цифровые рецепты можно было использовать по обе стороны Финского залива”.

Ратас и Нийнистё обсудили также европейскую безопасность. Ратас подтвердил, что в сфере обороны Финляндия является очень важным партнером для Эстонии. ”Я рад, что сотрудничество Финляндии и НАТО успешно развивается. Европейская безопасность опирается на хорошие трансатлантические отношения”.

Кроме того, Ратас встретился сегодня с министром финансов Финляндии Катри Кулмуни, с которой обсудил двусторонние отношения и переговоры по новому долгосрочному бюджету Европейского союза.