Эстония и Финляндия постепенно объединяют национальные базы данных

Премьер-министр Юри Ратас встретился сегодня в Хельсинки с президентом Финляндии Саули Нийнистё, с которым обсудил продвижение сотрудничества в области цифровых проектов. Также на встрече были затронуты вопросы безопасности.
”Финляндия — наш сосед, и наши граждане и предприятия ежедневно очень тесно контактируют”, — сказал Ратас. Один из путей еще больше упростить эти контакты — это, по его словам, улучшенный обмен данными.
”С прошлой недели соединены между собой эстонский и финский коммерческие регистры, в дальнейшем мы должны работать в направлении совместного использования регистра народонаселения или, например, данных из области здравоохранения, в соответствии с договоренностью между двумя странами, — сказал премьер-министр. — Очень важно также, чтобы цифровые рецепты можно было использовать по обе стороны Финского залива”.
Ратас и Нийнистё обсудили также европейскую безопасность. Ратас подтвердил, что в сфере обороны Финляндия является очень важным партнером для Эстонии. ”Я рад, что сотрудничество Финляндии и НАТО успешно развивается. Европейская безопасность опирается на хорошие трансатлантические отношения”.
Кроме того, Ратас встретился сегодня с министром финансов Финляндии Катри Кулмуни, с которой обсудил двусторонние отношения и переговоры по новому долгосрочному бюджету Европейского союза.
На обеде с финскими инвесторами речь шла о дальнейших планах бизнесменов и эстонской экономической среде. ”Я рад, что очень разные предприятия хотят инвестировать в Эстонию и расширять здесь свою деятельность. Основные названные проблемы нам знакомы: поиск в Эстонии квалифицированной рабочей силы, сотрудничество для уменьшение бюрократии. Мы, несомненно, получили идеи, которые можно использовать для дальнейшего развития экономической среды”, — сказал премьер-министр.
Финляндия является самым важным экономическим и торговым партнером Эстонии, по размеру это вторая страна, являющаяся источником прямых инвестиций в эстонскую экономику. По состоянию на осень 2019 года в эстонском коммерческом регистре было 4800 предприятий с финским участием.
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