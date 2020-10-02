Эстония и еще четыре страны призвали РФ "раскрыть обстоятельства отравления" Навального

В последний день председательства Нигера в Совбезе, 30 сентября, Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Великобритания направили письмо на имя председателя Абду Абарри и генсекретаря ООН Антониу Гутерриша и попросили распространить его в качестве документа Совета Безопасности.

"Мы считаем, что использование нервно-паралитического вещества группы "Новичок" при ужасном отравлении господина Алексея Навального представляет собой угрозу международному миру и безопасности. Мы призываем Российскую Федерацию безотлагательно, полностью и транспарентным образом раскрыть обстоятельства этого нападения и проинформировать в этой связи Совет Безопасности", — говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении "Интерфакса".

Постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе пресс-конференции в четверг, посвященной началу российского председательства в СБ, посоветовал Германии и другим странам "сотрудничать с российскими властями", а не "в спешке перед окончанием председательства Нигера в Совете Безопасности составлять письма (с запросом на брифинг по ситуации с Навальным — ИФ)".

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