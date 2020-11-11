Эстония хочет получить вакцину, на которую мир возлагает большие надежды

Европейская комиссия, а вместе с ней и Эстония, уже заключили предварительные договора о покупке вакцины от коронавируса с тремя фармацевтическими компаниями. Однако много надежд возлагается на договор с компанией Pfizer, и его заключение также в планах, пишет Eesti Päevaleht.
Рассмотрение предварительного договора с Pfizer в Еврокомисии состоится в конце этой недели. ”Я хочу присоединиться к этому договору, но с правительством, скорее всего, мы сможем обсудить договор в следующий вторник”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.
Советник отдела народного здоровья Министерства социальных дел Кярт Сыбер пояснила, что договора заключаются сразу с несколькими фирмами, чтобы рассеять риски. ”Таким образом жители Эстонии получат безопасные и эффективные вакцины максимально быстро”, — сказала Сыбер.
Если дальнейшие исследования подтвердят эффективность и безопасность вакцины на основе новой технологии mRNA, то правительству придется преодолеть еще одну трудность, поскольку для сохранения данной вакцины необходима среда с очень низкой температурой (по имеющимся данным это -70 градусов). Сыбер отметила, что Эстония занимается данным вопросом. ”Сколько холодильных установок или иных средств будет нужно для проведения вакцинации, зависит от множества факторов. Например, когда именно будет поставка и какие эти будут объемы, какими будут конечные условиях хранения и т.д.”, — пояснила она.
При этом издание отмечает, что все имеющиеся на настоящий момент данные о вакцине Pfizer, в том числе относительно ее эффективности и безопасности, основываются лишь на информации от разработчиков.
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