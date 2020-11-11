Эстония хочет получить вакцину, на которую мир возлагает большие надежды

Рассмотрение предварительного договора с Pfizer в Еврокомисии состоится в конце этой недели. ”Я хочу присоединиться к этому договору, но с правительством, скорее всего, мы сможем обсудить договор в следующий вторник”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Советник отдела народного здоровья Министерства социальных дел Кярт Сыбер пояснила, что договора заключаются сразу с несколькими фирмами, чтобы рассеять риски. ”Таким образом жители Эстонии получат безопасные и эффективные вакцины максимально быстро”, — сказала Сыбер.

Если дальнейшие исследования подтвердят эффективность и безопасность вакцины на основе новой технологии mRNA, то правительству придется преодолеть еще одну трудность, поскольку для сохранения данной вакцины необходима среда с очень низкой температурой (по имеющимся данным это -70 градусов). Сыбер отметила, что Эстония занимается данным вопросом. ”Сколько холодильных установок или иных средств будет нужно для проведения вакцинации, зависит от множества факторов. Например, когда именно будет поставка и какие эти будут объемы, какими будут конечные условиях хранения и т.д.”, — пояснила она.

При этом издание отмечает, что все имеющиеся на настоящий момент данные о вакцине Pfizer, в том числе относительно ее эффективности и безопасности, основываются лишь на информации от разработчиков.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!