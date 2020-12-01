Эстония готовится начать вакцинацию от COVID-19 в январе следующего года

Это одно из семи соглашений о предварительных закупках для портфеля вакцин Европейского союза, к которым правительство решило присоединиться на прошлой неделе. Всего на данный момент Эстония присоединилась к договорам предварительной закупки четырех производителей вакцин. Государственные учреждения и система здравоохранения готовятся начать вакцинацию, как только вакцины прибудут в Эстонию. Первые вакцины могут получить разрешение на продажу в ЕС к концу декабря, а первые поставки могут быть доставлены к нам в январе следующего года.

На прошлой неделе члены правительства одобрили присоединение Эстонии к соглашениям всех семи производителей вакцин, совместно закупаемых Европейским союзом. ”Правительство получило обзор соглашения о предварительной закупке вакцин от COVID-19, которое будет заключено между Европейской комиссией и Moderna. Общий портфель вакцин Европейского союза рассредоточивает риски, если разработка, запуск или производство вакцины должны быть затруднены, и гарантирует, что вакцинация может быть начата в Эстонии одновременно с другими странами ЕС. Как государственные учреждения, так и система здравоохранения готовятся к поставке вакцин против COVID-19 уже в следующем году для того, чтобы приступить к вакцинации при первой возможности”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Эстония на сегодняшний день подписала соглашения с фармацевтическими производителями AstraZeneca, Jannsen Pharmaceutica NV, Pfizer/BioNTech, Curevac и Moderna. В рамках совместных закупок Европейского союза Европейская комиссия также заключила соглашение с производителем вакцины Sanofi, к которому у Эстонии есть возможность присоединиться позже. Также ведутся переговоры с производителем вакцины Novavax. Согласно договору с AstraZeneca, Эстония закупает вакцину от COVID-19 примерно для 600 000 человек, по договору с Jannsen Pharmaceutica NV — примерно для 300 000 человек, по договору с Pfizer/BioNTech — примерно для 300 000 человек, по договору с Curevac — примерно для 330 000 человек и по договору с Moderna — примерно для 117 000 человек.