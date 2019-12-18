Эстония, Финляндия и Латвия планируют совместно закупить бронетехнику

В соответствии с соглашением, в рамках трехстороннего оборонного сотрудничества стороны приступят к консультациям по вопросу закупок бронетехники для Сил обороны Эстонии, Латвии и Финляндии.

”Подписанное сегодня соглашение о намерениях является хорошим началом для закупки новых бронированных машин для Эстонии, Латвии и Финляндии. Мы договорились о проведении и технических исследований в области обороны, и я надеюсь, что наше сотрудничество принесет хорошие результаты”, — заверил министр обороны Луйк.

Цель состоит в том, чтобы найти для всех трех стран оптимальное решение для повышения мобильности пехоты. Согласно изначальному плану, проведение тендера намечено на 2024 год. Эстония, Латвия и Финляндия намерены в первую очередь сосредоточиться на программе сотрудничества, чтобы найти единую платформу для будущих закупок.

”С Финляндией у нас сложились отличные долгосрочные отношения в области закупочной политики, и вместе мы приобрели самоходные артиллерийские установки и радары. Теперь мы намерены вовлечь в это сотрудничество также Латвию, поскольку все три страны заинтересованы в бронетехнике”, — сказал Луйк.