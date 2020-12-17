17.12.2020, 08:40

Эстония должна до конца января пояснить Еврокомиссии позицию по закону о разжигающих рознь высказываниях


Греэте Пальги
EST
Эстония должна до конца января пояснить Еврокомиссии позицию по закону о разжигающих рознь высказываниях
pixabay.com

Как выяснилось в сентябре, поскольку Эстония не криминализировала публичные разжигающие рознь высказывания, нашу страну может ждать штраф. Сейчас Европейская комиссия хочет получить от Эстонии объяснений, почему соответствующий закон не принят.

Поначалу от Эстонии ждали ответа к концу года, но, как сказал Delfi министр юстиции Райво Аэг, теперь дали отсрочку до конца января.

Соответствующий законопроект подан Партией реформ в Рийгикогу, но против него выступает Isamaa (одна из партий правящей коалиции), считая закон ограничением свободы слова.
Рамочное решение Совета Европы от 2008 года предусматривает, что страны-члены будут бороться с расизмом и ксенофобией, криминализируя публичные высказывания, носящие подобный характре. Однако Эстония этого не сделала.

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В конце октября Европейская комиссия возбудила в отношении Эстонии производство о нарушении.

Если Европейская комиссия останется пояснениями Эстонии удовлетворена, то этим дело и завершится. Если ответ Эстонии будет признан неудовлетворительным, нашу страну ждет судебная процедура, которая может закончиться штрафом. О его сумме пока говорить трудно.

Против криминализации разжигающих рознь публичных высказываний выступают и другие коалиционные партии, называя закон "затыканием рта".

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