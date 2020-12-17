Эстония должна до конца января пояснить Еврокомиссии позицию по закону о разжигающих рознь высказываниях

Поначалу от Эстонии ждали ответа к концу года, но, как сказал Delfi министр юстиции Райво Аэг, теперь дали отсрочку до конца января.
Соответствующий законопроект подан Партией реформ в Рийгикогу, но против него выступает Isamaa (одна из партий правящей коалиции), считая закон ограничением свободы слова.
Рамочное решение Совета Европы от 2008 года предусматривает, что страны-члены будут бороться с расизмом и ксенофобией, криминализируя публичные высказывания, носящие подобный характре. Однако Эстония этого не сделала.
В конце октября Европейская комиссия возбудила в отношении Эстонии производство о нарушении.
Если Европейская комиссия останется пояснениями Эстонии удовлетворена, то этим дело и завершится. Если ответ Эстонии будет признан неудовлетворительным, нашу страну ждет судебная процедура, которая может закончиться штрафом. О его сумме пока говорить трудно.
Против криминализации разжигающих рознь публичных высказываний выступают и другие коалиционные партии, называя закон "затыканием рта".
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