Эстония будет закупать топливо для всех самолетов и вертолетов союзников по НАТО

Теперь наша страна будет закупать впрок топливо и для тех самолетов и вертолетов, которые прибывают сюда на краткосрочные учения, пишет rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Мы имеем дело с одной из самый крупных закупок в этом году. Сумма заключенного рамочного договора составляет около 40 миллионов евро. Большая часть этой суммы пойдет на закупку топлива для истребителей", – объяснил руководитель отдела закупок Центра оборонных инвестиций Прийт Соосаар.

До сих пор, согласно соглашению с НАТО, Эстония занималась закупками топлива лишь для постоянно базирующихся в Эстонии истребителей. Расходы на воздушный транспорт, который союзники доставили в Эстонию для временного пользования, например, вертолеты или дополнительные истребители для летних учений, и дальше будут лежать на плечах НАТО. Союзники будут сами оплачивать это топливо, но закупать его и хранить будет Эстония.