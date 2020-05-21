Эстония будет претендовать на размещение в стране отделения Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды

Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды объявил конкурс, чтобы найти в одной из стран ЕС место для центра, занимающегося претворением в жизнь финансируемых Европейским союзом услуг (программы ”Коперник”, ”Горизонт”, ”Цифровая Европа” и т.д.). Если страна хочет участвовать в конкурсе, ей необходимо к 31 мая подать заявку о намерениях. Она подтверждает интерес государства, но ей не сопутствует обязанность сделать предложение. Предложения должны быть сделаны к 1 октября. Их составление координирует Европейское агентство по окружающей среде.

Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды действует и как научное учреждение, и как круглосуточная оперативная служба, основной задачей которой является обеспечение стран-членов цифровыми прогнозами погоды на срок до 10 дней. Кроме того, центр заведует крупнейшим в мире архивом метеорологических данных, осуществляет анализ климата и позволяет странам-членам пользоваться своим центром супервычислений. Головная контора центра находится в британском Рединге.

Центр является действующей с 1975 года независимой межправительственной организацией. Его деятельность поддерживают 34 страны. Эстония в настоящее время находится в статусе сотрудничающего государства, идет процесс присоединения.