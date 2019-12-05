Эстония будет платить в бюджет НАТО на 200 000 евро больше

Государства-члены НАТО согласовали новую формулу распределения расходов в бюджете. В рамках соглашения, Эстония будет ежегодно платить в общий бюджет альянса на 200 тысяч евро больше. Перераспределение финансирования — одна из немногих тем, которые обсуждались на саммите НАТО в Лондоне, передает "Радио 4".
Лидеры 29 государств НАТО собрались на двухдневной встрече в Лондоне, приуроченной к 70-летию альянса. Подготовка к встрече сопровождалась горячими спорами о расходах на нужды обороны, отношении к войне в Сирии и разногласиях между Францией и Турцией. Несмотря на споры, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс был и остается наиболее успешным союзом в истории.
Концепция ускоренной боеготовности скоро будет реализована
По словам Столтенберга, накануне был принят ряд важнейших решений. В ближайшие годы альянс намерен реализовать так называемую программу 30-30-30-30. Согласно этому плану, НАТО в случае конфликта должно за 30 дней привести в полную боевую готовность дополнительно 30 боевых кораблей, 30 авиационных эскадрильи и 30 пехотных батальонов.
"Также я хотел бы подчеркнуть, что пятый год подряд растут инвестиции в деятельность альянса. Европейские члены НАТО и Канада до конца 2020 года выделят на нужды обороны в общей сложности 130 млрд долларов. А к 2024 году эта сумма должна вырасти до 400 млрд долларов", — заявил он.
Взнос Эстонии в бюджет НАТО увеличится
Накануне государства-члены Североатлантического альянса согласовали новую формулу распределения расходов в бюджете НАТО, в которой вклад США существенно уменьшится, за счет роста взносов от европейских членов организации. Изменение в вопросах финансирования затронет и Эстонию.
В 2019 году Эстония внесла в бюджет НАТО 2,5 млн евро, в дальнейшем этот ежегодный взнос увеличится до 2,7 млн, т.е на 200 тысяч евро больше.
Слуцкая не позвала на свою свадьбу самых близких людей
«Питер — чё, вообще другая страна?»: Баринова удивил диалект
Отец Арины Соболенко скончался в возрасте 44 лет
Раскрыты планы Соколова после убийства аспирантки