Эстония берет еще один кредит. На этот раз в размере 200 млн евро

Хельме отметил, что Эстония как страна с самой низкой долговой нагрузкой в Европе может себе позволить простимулировать таким образом экономику. Также отмечается, что проценты по кредиту низкие. ”Мы хотим покрыть связанные с пандемией коронавируса непредвиденные расходы, а также оживить предпринимательство и рынок труда в условиях кризиса экономики и здравоохранения”, — пояснил министр.

Полученные деньги планируется направить прежде всего местным самоуправления и малым и средним предприятиям, а также на развитие научной и развивающей деятельности, связанной с COVID-19.