Эстония берет еще один кредит. На этот раз в размере 200 млн евро

Министр финансов Мартин Хельме подписал с Банком развития Совета Европы (CEB) договор о кредите на сумму в 200 млн евро, которые пойдут на смягчение последствий коронакризса.
Хельме отметил, что Эстония как страна с самой низкой долговой нагрузкой в Европе может себе позволить простимулировать таким образом экономику. Также отмечается, что проценты по кредиту низкие. ”Мы хотим покрыть связанные с пандемией коронавируса непредвиденные расходы, а также оживить предпринимательство и рынок труда в условиях кризиса экономики и здравоохранения”, — пояснил министр.
Полученные деньги планируется направить прежде всего местным самоуправления и малым и средним предприятиям, а также на развитие научной и развивающей деятельности, связанной с COVID-19.
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