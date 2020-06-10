10.06.2020, 11:44

Эстония берет еще один кредит. На этот раз в размере 200 млн евро

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Valitsuse pressikonverents 04.06.2020
Foto: Kiur Kaasik

Министр финансов Мартин Хельме подписал с Банком развития Совета Европы (CEB) договор о кредите на сумму в 200 млн евро, которые пойдут на смягчение последствий коронакризса.

Хельме отметил, что Эстония как страна с самой низкой долговой нагрузкой в Европе может себе позволить простимулировать таким образом экономику. Также отмечается, что проценты по кредиту низкие. ”Мы хотим покрыть связанные с пандемией коронавируса непредвиденные расходы, а также оживить предпринимательство и рынок труда в условиях кризиса экономики и здравоохранения”, — пояснил министр.

Полученные деньги планируется направить прежде всего местным самоуправления и малым и средним предприятиям, а также на развитие научной и развивающей деятельности, связанной с COVID-19.

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