Эстонии грозит штраф от ЕС за нежелание криминализировать разжигание ненависти

В частности, уголовное наказание могло бы предусматриваться за публичное разжигание насилия на основании национальности, цвета кожи, вероисповедания и убеждений, при этом расследование проступка не зависело бы от сообщения о преступлении, поступившем от конкретной жертвы, пишет RusERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

Поскольку Эстония не привела свое законодательство в соответствие с этими требованиями, ей грозит процедура о нарушении со стороны Европейской комиссии.

"Какие-то письма составлены тем государствам-членам, к которым у Комиссии есть претензии, им рассылаются эти письма. В Эстонскую Республику письмо еще не приходило. Наверное, дождемся этого письма, прочитаем его, посмотрим, в чем нас упрекают или винят, и в соответствии с этим будем действовать дальше", — сказал министр юстиции Райво Аэг (Isamaa).

В представительстве Еврокомиссии в Эстонии во вторник сообщили, что никакой официальный меморандум в Эстонию пока не отправляли и не смогли уточнить, когда это может произойти.