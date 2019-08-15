15.08.2019, 10:31

Эстонец в США: ты можешь пересказать американцу всю историю Эстонии и он вроде бы поймет, но потом все равно скажет, что встретил русского

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Тойво Тянавсуу
Тойво Тянавсуу
EST 18
Эстонец в США: ты можешь пересказать американцу всю историю Эстонии и он вроде бы поймет, но потом все равно скажет, что встретил русского
EESTI EXPRESS: Kalev pani autole eestlaste seas tuntud nime.

В 1989 году уроженец Пылтсамаа Калев Рапп переехал в Америку, пишет Eesti Ekspress. ”Я 56 года выпуска. Раньше я был молодой и красивый, теперь просто красивый”, — смеется мужчина.

”Я работал барменом в Старом городе в ресторане Reeder, до этого был официантом в Viru. Мой друг, тоже официант в Viru, как-то сделал так, что мы смогли эмигрировать совершенно легально для советской власти”, — вспоминает мужчина. Он описывает, каким именно образом ему удалось получить визу, но просит это не публиковать. Можно сказать так, что речь идет о договоренности между Горбачевым и Рейганом, по которой СССР получил от Штатов экономическую помощь в обмен на возможность эмигрировать евреям и приверженцам запрещенных религий.

”Я подумал, что в СССР что-то изменится только со смертью Горбачева. Но тогда он был еще молод. Мне было нечего терять. Я подумал: если не подойдет — вернусь. Мы поехали компанией. Один бармен из Нымме потом вернулся в Эстонию, официант из Viru тоже. Бармен из Тонди живет во Флориде, он пенсионер”.

Рапп говорит, что ни на грамм не желает, что уехал. ”В 1989 году официанты и таксисты в Эстонии зарабатывали достаточно хорошо. Образование особо ничего не стоило. С приходом независимости многие люди моего поколения не смогли приспособиться в Эстонии и спились. В свободной Эстонии профессия бармена меня не прокормила бы”.

Жену и сына он перевез в Америку в 1993 году.

Мужчина отмечает, что ему нравится нынешняя работа, хотя ситуация с дорожным движением совершенно иная. ”Средний американец по сравнению со средним эстонцем ездит на более старой машине. О машинах они не заботятся, не чистят. Выставляя на продажу, не убирают. Здесь автомобили не должны проходить обязательный техосмотр, как в Эстонии. Водить ты можешь даже если тебе 90 или 100 лет. Для продления прав никто не спрашивает справки”, — описывает он.

Говоря об эстонцах в Америке, Рапп отмечает, что всем удалось более или менее устроиться. ”Не знаю ни одного, кто был бы бездомным или на грани. Если человек только что приехал в страну, то у работодателя нет возможности проверить о нем информацию, поэтому первое место работы найти трудно, а вот второе и третье уже проще”.

Он приводит в пример девушку из Эстонии, которая приехала в Сиэтл работать няней, но пошла в McDonald's. Языка она не знала, но уже через месяц получила место менеджера данной точки.

О чем мечтают американцы? ”О выигрыше в лотерею. Они не мечтают о том, чтобы больше работать и получать более высокую зарплату. Это государство стоит благодаря трудолюбивым иммигрантам, которые выполняют самую тяжелую и дешевую работу. Сами американцы не старательные и не трудолюбивые”.

”Эстония думает, что известна во всем мире. Но большая часть американцев не знает, что такое Эстония. Приходится говорить, что это маленькое государство в 50 милях от Северной Финляндии. Ты можешь пересказать американцу всю длинную историю Эстонии — что мы были независимыми и СССР оккупировал нас на 50 лет, что сейчас мы уже 30 лет свободны и что мы не связаны с Россией, что у нас разные языки, алфавит и культура — и он вроде бы поймет, а на следующей день все равно скажет своему знакомому, что встретил русского”.

”Американцы вообще не понимают, почему национальность так важна. Что за разделение? Если ты из Америки, то ты американец, Если из Австрии, то австриец. А если из Советского Союза, то русский”.

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