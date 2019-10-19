Эстонец в центре протестов в Каталонии: настоящей революции здесь нет

Идущая в Каталонии шестой день волна протестов вынудила магазины, школы, детские сады и туристические предприятия в определенных районах закрыть свои двери на неопределенный срок. Работа нарушена также у предлагающих услугу общественного транспорта предприятий и у местного аэропорта.

Все же живущий там эстонец, пожелавший остаться анонимным, не чувствует себя потревоженным среди мятежного городского населения.

"Жизнь идет как всегда. Большинство людей делают свои дела дальше, и иногда бывают перебои в работе общественного транспорта и блокады, но в остальном обычная жизнь, — поясняет эстонец. — Не считая определенных улиц в центре, где ночами буянят. У этих людей немножко по-другому, но в других местах в городе все обычно".

На вопрос, чувствует ли он себя в данной ситуации безопасно, он ответил: "Абсолютно".

Живущий в Барселоне семь лет эстонец также знает лично участвовавшего в демонстрации и делится с читателями Delfi своим видением происходящего там: "Реальной независимости хотят немногочисленные экстремисты, большинство хочет больше автономии и контроля и просто против притеснений Мадрида. Они хотят, чтобы их слушали. Но популисты и фанатики есть с обеих сторон и подливают масла в огонь. Большинство людей, скорее, более уравновешенные в своих взглядах и желаниях. Настоящей революции здесь не происходит".