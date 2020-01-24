24.01.2020, 20:31

Эстонец потерял на стройке в Финляндии ногу и глаз. А по суду обязан еще выплатить 15 000 евро


Лаури Лауген
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Эстонец потерял на стройке в Финляндии ногу и глаз. А по суду обязан еще выплатить 15 000 евро
Karli Saul

Эстонский строитель, получивший в результате несчастного случая на рабочем месте тяжелые травмы, проиграл в финскому суде дело против водителя экскаватора, которого считал виновником произошедшего.

Несчастье произошло в ноябре 2016 года в Ювяскюля. Мужчина попал между бетонным элементом и ковшом экскаватора, пишет Iltalehti.

Последствия были очень тяжелыми: эстонскому строителю полностью ампутировали левую ногу, подвижность правой ноги осталась в значительной степери ограничена, перестал видеть правый глаз.

Случай расследовала полиция, после чего в октябре 2018 года прокуратура решила не предъявлять обвинения. Тогда строитель (1995 года рождения) сам подал на водителя экскаватора в суд. Он потребовал призвать водителя (1964 года рождения) к ответственности за причинение травм.

На объекте было принято, что бетонные основания очищались от изоляционного материала экскаватором; когда машина заканчивала работу в одном углублении и отъезжала к другому, то подходили рабочие, чтобы совместно собрать остатки материала.

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В тот роковой день эстонский строитель отделился от остальных и пошел к месту работы экскаватора, чтобы подобрать кусок изоляции. Водитель экскаватора счел, что рабочих там не осталось.

По мнению эстонца, водитель должен был прежде, чем начинать работу ковшом, сосчитать работников, выйти из кабины и проверить ситуацию.

Суд первой инстанции на прошлой неделе принял по данному делу решение: обвинения эстонца были единогласно отвергнуты.

По оценке суда, от водителя экскаватора не предполагались перечисленные эстонцем действия. Суд установил, что истец сам неоднократно отделялся от группы сборщиков строительных отходов и лез в выемки.

По мнению суда, водитель экскаватора не мог заметить находившегося в выемке рабочего и у него не было оснований считать, что там кто-то есть. Суд счел, что водитель пытался как мог убедиться, что в зоне работы экскаватора нет рабочих. Суд не нашел свидетельств тому, что водитель действовал бы небрежно и тем самым причинил работнику телесные повреждения.

Поскольку эстонский строитель проиграл судебный процесс, то суд обязал его возместить водителю судебные расходы в размере 15 000 евро. Эстонец ходатайствовал об освобождении от компенсации или ее снижении, но суд решил, что для этого нет уважительных причин.

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