Эстонец, подозреваемый в совершении аварии с двумя погибшими в Финляндии, ничего не помнит(10)
Финская полиция наконец допросила эстонца, который подозревается в совершении аварии, унесшей две жизни. Эстонец утверждает, что ничего о ДТП не помнит.
Финская полиция наконец допросила эстонца, который подозревается в совершении аварии, унесшей две жизни. Эстонец утверждает, что ничего о ДТП не помнит.
Авария произошла вечером 17 октября на третьей окружной дороге Хельсинки. Впервые ехавший по встречной полосе внедорожник BMW заметили уже в районе Таммисто города Вантаа у торгового центра Jumbo. По сообщению полиции, автомобиль создал несколько опасных ситуаций. Его скорость была 40-100 км/ч. До аварии полиция пыталась остановить водителя, но безуспешно, и он врезался в ехавший навстречу легковой автомобиль.
В результате лобового столкновения погибли 52-летний мужчина и 46-летняя женщина.
У подозреваемого нет зарегистрированных преступлений в Финляндии. Что он делал в Финляндии, пока неизвестно.
Полиция получила относительно аварии много фото- и видеоматериала от очевидцев.
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