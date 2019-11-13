Эстонец из Нью-Йорка номинирован в список 30 самых влиятельных молодых людей по версии Forbes

Валев Лаубе — дизайнер, специалист по маркетингу и предприниматель, который родился в Эстонии, а учился в Италии и США. Он является сооснователем находящейся в Нью-Йорке фирмы креативного дизайна и брендинга The VL Studios. Фирма сейчас работает и со многими эстонскими фирмами и проектами, а среди клиентов есть, например, Бродвейский мюзикл о Поющей революции и бренд косметики Viking Beauty Secrets.

Если он будет выбран в список Forbes "30 до 30", то он будет первым эстонцем моложе 30 лет, представленном в подобном списке в США и Канаде. Ранее в подобный список Forbes попадали Эва Аасмяэ (Европа, 2018), Аким Архипов (Азия, 2018) и Маркус Виллиг (Европа., 2018).