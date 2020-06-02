Эстонцы застряли в Индии: МИД советует обратиться... в управу Ласнамяэ, билет домой — 2500 евро

У туристов в Гоа была возможность улететь в Хельсинки в марте, когда все страны потихоньку закрывали границы. Но места на рейс на 400 пассажиров быстро разлетелись. Вадим и его друзья просто не успели купить билет. Он с компанией из 8 других граждан Эстонии написал письмо в Министерство иностранных дел и Посольство Эстонии в Индии с просьбой помочь вернуться домой.

Спецрейс организовать не получится, ответили из госучреждений. ”МИД предложил билет за 2450 евро, но таких денег нет ни у меня, ни у моих друзей, которые тут с детьми. На самолет до Хельсинки мы не успели купить билет. Предложили долететь до Лондона, но непонятно, как выбраться оттуда”, — сказал Вадим.

Если денег нет, то министерство предлагает попросить их у родственников, знакомых, коллег, работодателя. Следующий совет удивляет вдвойне: если не получится собрать нужную сумму от близких, то можно обратиться к органам местной власти по месту прописки.

Управа Ласнамяэ — поможет туристам в Индии





Вадим с друзьями

”То есть мне нужно написать в управу Ласнамяэ, старейшине Владимиру Свету, чтобы он помог мне решить проблемы в Индии? Это же смешно. Мне стыдно от таких советов. Путешествуя, я всегда хвалю свою страну, но в этой ситуации эстонское государство поступает отвратительно. Я застрял в другой стране. Сейчас мне нужна помощь — вернуться домой”, — негодует он.

” Вадим и его друзья последуют совету МИДа — напишут письмо мэру Таллинна Михаилу Кылварту.

RusDelfi отправил запрос в Городскую управу Таллинна. Пресс-служба ответила, что представлять и защищать интересы жителей нашей страны за ее пределами могут только государственные учреждения: МИД, посольства, консульства. Оказывать помощь и консультации могут и туристические агентства, страховые бюро — у муниципалитетов в данном случае отсутствует компетенция.

"Ни один вопрос, адресованный городским властям, не остается без ответа. Ситуация, в данном случае, совершенно нестандартная. Она явно выходит за рамки компетенции муниципалитета. В любом случае, чем раньше мы получим от них (туристов — RusDelfi) письмо с четким изложением проблемы и конкретным запросом о помощи, тем быстрее мы сможем разобраться в сути проблемы и, по возможности, оказать необходимую поддержку", — ответила мэрия RusDelfi.

Министерство иностранных дел утверждает, что все нуждающиеся в помощи находятся в близком контакте с посольством. ”Была возможность использовать спецрейсы, организованные другими странами Евросоюза. Их было много, но все перечисленные в списке люди (под обращением в МИД подписалось 8 взрослых — RusDelfi), к сожалению, от них неоднократно отказывались", — утверждает ведомство.

Гоа

Пресс-секретарь МИД Инга Боуден заверила, что были варианты прилететь в Амстердам, но нужно добраться до аэропорта Мумбаи на поезде (билет до Голландии стоил 2500 евро — RusDelfi). ”Об этом сообщалось и в специальной группе в Facebook ”Новости Гоа” (Goa uudised)".

Вадим не считает предложенные варианты доступными для всех. ”Можно же было пойти навстречу, отнестись к проблеме по-человечески. Я считаю, МИД обязан помогать своим гражданам в таких ситуациях. Нас так мало, 1.3 миллиона человек, стыдно, что мы не можем позаботиться о своих людях. Предложите нам варианты, как вернуться не за 2500 евро. Помогите семьям с детьми хоть как-то. Россия выделила застрявшим туристам деньги, впервые в истории. Да, не до всех дошли, но это реальная помощь”.

” Сейчас на официальных сайтах авиакомпаний можно найти билеты из Индии в Эстонию только на июль. Вадим надеется на Финляндию и Швецию, возможно, они организуют рейс 24 июня, и туда удастся попасть и гражданам Эстонии. Получается, единственная возможность улететь в июне - попасть на спецрейс, так как коммерческие перелеты начнутся в июле.

Нужно понимать, что застрявшие в Индии эстонцы — поехали туда отдыхать, но задержались там на 3 месяца. То есть это дополнительные траты, плюс нужно выполнять обязательства в Эстонии — платить за квартиру, коммуналку. ”Это и моральное напряжение, все устали, хотят домой, но маршрутов обратно нет. У меня есть друзья, которые могут помочь материально, свои деньги заканчиваются. Но я знаю многих, кто не может к кому-то обратиться, а у них дети”.

Дождь. Видео снято 31 мая

Ситуацию усугубляют и погодные условия. Сейчас в Индии начинается сезон муссонов — период проливных дождей и высокой влажности. Дождь может начаться и идти 10-15 дней без перерывов. ”Обычно в это время люди сидят дома, желательно, чтобы квартира была с кондиционером. Еще нужна машина, чтобы передвигаться”, — рассказал Вадим о необходимых удобствах. Если у него и есть кондиционер на две комнаты, то у многих друзей — нет. Многие местные не хотят принимать к себе туристов, например, его подруге отказали в аренде 10 домовладельцев. Индия во время пандемии Дом, в котором живет Вадим с 2 друзьями

Когда в середине марта в Эстонии ввели чрезвычайное положение, то правительство закрыло спортивные залы, кинотеатры, магазины одежды в торговых центрах. Индийские власти решили попробовать остановить распространение коронавируса иначе. Закрыли все, даже продуктовые и аптеки. ”Сначала сказали, что попробуют продержаться в тотальном карантине 1 день. Потом 3. Затем неделю, — продолжает Вадим. — Через несколько дней люди стали узнавать, где взять продукты, так как дома они заканчивались. Многие менялись продуктами, например, помидоры на бананы, кто-то обменивал еду на бензин. Открывались подпольные магазины, работающие по 15 минут. Но через две-три недели стало проще, продуктовым разрешили работать”.

"Цены в подпольных магазинах, естественно, подняли. Если раньше арбуз стоил 60 рупий — 70 евроцентов, когда ввели ”локдаун” — 400 рупий, или 4.7 евро. Особенно дороже стали фрукты и овощи", - объясняет он.

В Индии нарушителей карантина из-за коронавируса полицейские бьют резиновыми палками, заставляют приседать, отжиматься и подметать улицы.



Одновременно власти начали раздачу еды бездомным: "Мы следим, чтобы все [кому нужна помощь] сидели, соблюдая дистанцию, и спокойно ели" pic.twitter.com/7s9S3Y2Fvu — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) March 29, 2020

Многие видели кадры, как индийские полицейские ”борются с нарушителями”. Вместо рекомендаций — удар бамбуковой палкой. С этим столкнулся и Вадим. ”Подъехал на скутере к нелегальному магазину, вижу трех полицейских. Они разгоняли людей, били их. Подходят ко мне, по пути всех разгоняют. Когда один подошел ближе, я увидел его глаза, наполненные страхом. Полицейские сами боялись разгонять людей, из-за этого и были такими агрессивными. Затем один из них замахивается, я взял рукой палку, сказал ему ”śāntiḥ” — успокойся по индийский. В итоге я пошел своей дорогой, они своей". Индия — рай Вадим Струченко, общественный дипломат

Несмотря на всю неразбериху и абсурдность действий властей, Индия — центр духовной жизни самых талантливых людей со всего мира, говорит Струченко. ”Это мой пятый визит в Индию. 10 лет назад я впервые тут побывал, это мое любимое место в Азии. Это необычайная территория, это рай для духовно развитых людей, тут отдыхает душа”.

В Индии ты очень быстро общаешься с жизнь, говорит Вадим. ”Например, если ты подставил человека, а в лицо ему улыбаешься, то обычно "ответ" от жизни может прийти через неделю, месяц. Тут все намного быстрее и жестче: кто-то падает со скутера, теряет деньги. И ты моментальное понимаешь, что это знак. Сюда опасно ехать, если ты не развитый человек, тебе будет очень сложно. Если ты ладишь с собой, относишься к людям с добротой, прорабатываешь свои страхи — то Гоа, это рай для тебя. Отзеркаливание происходит очень быстро, что запрашиваешь, то и дается”.