Эстонцы выиграли международные соревнования юных пахарей

В субботу в Олуствере состоялись пятые международные молодежные соревнования парахей.
Весь пьедестал почета взяли представители Эстонии.
Победителями стали:
1 место (194,5 очков) — Марк-Хуберт Хейл, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool;
2 место (175) — Ральф Менне, Järvamaa Kutsehariduskeskus;
3 место (167,5) — Йоонас Валк, Olustvere Teenidus- ja Maamajanduskool.
В соревнованиях приняли участие 47 юных пахарей из 13 стран.
Стало известно о загадочном грузе на борту малайзийского «Боинга»
Из "убитой" кухни 5 кв.м сделали шиканую. Фото до и после
Симоньян рассказала о плюнувшей в лицо дочери
Русские слова, которые не стоит произносить за границей