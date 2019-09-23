Эстонцы выиграли международные соревнования юных пахарей

В субботу в Олуствере состоялись пятые международные молодежные соревнования парахей.
Весь пьедестал почета взяли представители Эстонии.
Победителями стали:
1 место (194,5 очков) — Марк-Хуберт Хейл, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool;
2 место (175) — Ральф Менне, Järvamaa Kutsehariduskeskus;
3 место (167,5) — Йоонас Валк, Olustvere Teenidus- ja Maamajanduskool.
В соревнованиях приняли участие 47 юных пахарей из 13 стран.
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