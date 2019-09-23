23.09.2019, 09:05

Эстонцы выиграли международные соревнования юных пахарей

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rus.delfi.ee
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Эстонцы выиграли международные соревнования юных пахарей
Oleg Harchenko

В субботу в Олуствере состоялись пятые международные молодежные соревнования парахей.

Весь пьедестал почета взяли представители Эстонии.
Победителями стали:

1 место (194,5 очков) — Марк-Хуберт Хейл, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool;

2 место (175) — Ральф Менне, Järvamaa Kutsehariduskeskus;

3 место (167,5) — Йоонас Валк, Olustvere Teenidus- ja Maamajanduskool.

В соревнованиях приняли участие 47 юных пахарей из 13 стран.

Oleg Harchenko
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