21.08.2019, 10:24

Эстонцы продолжат сниматься у Нолана! Продюсер сообщил, что местные актеры поехали с режиссером в другие страны

 (5)
rus.delfi.ee
EST
Filmivõtted Laagna teel 24.07.2019
Filmivõtted Laagna teel 24.07.2019Foto: Andres Putting

В июле Кристофер Нолан закончил съемки фильма Tenet в Таллинне и продолжил работу в других странах. Некоторых эстонских актеров он пригласил с собой, сказал продюсер Иво Фельт в эфире ETV.

"Cъемочная группа фильма Tenet уезжала с хорошими эмоциями, Кристофер Нолан, в том числе, — сказал Иво Фельт, добавив, что теперь дверь открыта и для других режиссеров. — Никогда ранее в Эстонии не снимали столь масштабный голливудский фильм. Надеюсь, что к нам еще приедут". Его слова передает rus.err.ee.

Кинопродюсер отметил вклад местных жителей в процесс съемок. "Жителей Эстонии после этого пригласили участвовать в съемках других голливудских фильмов. Некоторые продолжают сниматься в фильме Нолана", — сказал Фельт.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: