Эстонцы продолжат сниматься у Нолана! Продюсер сообщил, что местные актеры поехали с режиссером в другие страны

В июле Кристофер Нолан закончил съемки фильма Tenet в Таллинне и продолжил работу в других странах. Некоторых эстонских актеров он пригласил с собой, сказал продюсер Иво Фельт в эфире ETV.
"Cъемочная группа фильма Tenet уезжала с хорошими эмоциями, Кристофер Нолан, в том числе, — сказал Иво Фельт, добавив, что теперь дверь открыта и для других режиссеров. — Никогда ранее в Эстонии не снимали столь масштабный голливудский фильм. Надеюсь, что к нам еще приедут". Его слова передает rus.err.ee.
Кинопродюсер отметил вклад местных жителей в процесс съемок. "Жителей Эстонии после этого пригласили участвовать в съемках других голливудских фильмов. Некоторые продолжают сниматься в фильме Нолана", — сказал Фельт.
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