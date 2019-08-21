Эстонцы продолжат сниматься у Нолана! Продюсер сообщил, что местные актеры поехали с режиссером в другие страны(11)
В июле Кристофер Нолан закончил съемки фильма Tenet в Таллинне и продолжил работу в других странах. Некоторых эстонских актеров он пригласил с собой, сказал продюсер Иво Фельт в эфире ETV.
Стало известно о загадочном грузе на борту малайзийского «Боинга»
«Было легко»: убивший семью школьник оставил сообщение
Взрослые, не дождавшись полиции, сами наказали банду малолеток
ГАИ РБ считает, что нужно отвязать дорожный сбор от техосмотр