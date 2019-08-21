Эстонцы продолжат сниматься у Нолана! Продюсер сообщил, что местные актеры поехали с режиссером в другие страны

"Cъемочная группа фильма Tenet уезжала с хорошими эмоциями, Кристофер Нолан, в том числе, — сказал Иво Фельт, добавив, что теперь дверь открыта и для других режиссеров. — Никогда ранее в Эстонии не снимали столь масштабный голливудский фильм. Надеюсь, что к нам еще приедут". Его слова передает rus.err.ee.

Кинопродюсер отметил вклад местных жителей в процесс съемок. "Жителей Эстонии после этого пригласили участвовать в съемках других голливудских фильмов. Некоторые продолжают сниматься в фильме Нолана", — сказал Фельт.